Beşiktaş'a Arnautovic transferinde rakip!

Beşiktaş forvet transferi yapacak. Siyah-beyazlıların gündemindeki Marko Arnautovic için İtalya'dan rakip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Arnautovic transferinde rakip!
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23 Haziran 2022 08:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın forvet pozisyonundaki alternatif isimlerinden biri Serie A'da Bologna forması giyen Marko Arnautovic. Siyah-beyazlılara, gündemindeki golcü futbolcu için rakip çıktı.

ARNAUTOVİÇ İÇİN JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Uzun süredir temasta olduğu Wout Weghorst'tan olumlu dönüş alamayan Beşiktaş, Marko Arnautovic için görüşmeler yaptı. İtalyan devi Juventus, geçen sezon Bologna'da 34 maçta 15 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu için devreye girdi.

GOLCÜ OYUNCU NE KADAR KAZANIYOR?

Bologna'dan 3.5 milyon Euro kazanan futbolcu için siyah-beyazlılar şartları zorlayacak. Şayet bu transfer gerçekleşmezse listedeki diğer oyunculara yoğunlaşılacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

33 yaşındaki futbolcunun kulübü Bologna ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.





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