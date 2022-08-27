BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

2018'DEN BU YANA LEVERKUSEN'DE OYNUYOR

Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki Paulinho'yu transfer etmek istediği iddia edildi.Beşiktaş, güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen futbolcuyu kiralamak istiyor. Yönetim, Alman ekibine teklif yaptı ve beklemeye geçti. Geçen sezon 32 maçta oynayan Paulinho Henrique, 4 gol atarken 3 de asist yapmıştı.15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Paulinho profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Vasco da Gama'da start verdi. 22 yaşındaki oyuncu, 2018 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in başarısı için ter döküyor. Futbolcu, sol açık, sağ açık ve 10 numarada oynayabiliyor.