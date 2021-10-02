Beşiktaş, 4 maçtır kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 yendiği maç ile birlikte ligde üst üste dördüncü kez kalesinde gol gördü.



Ligdeki ilk 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında ikişer, Adana Demirspor mücadelesinde 3 ve Sivasspor karşılaşmasında bir gol yedi.



Beşiktaş, son 4 maçta 8 gole engel olamadı.



GÜVEN YALÇIN'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL



Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.



Siyah-beyazlı takımın Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Güven, Demir Grup Sivasspor müsabakasında fileleri iki kez havalandırdı.



Güven Yalçın takımının son 3 resmi golüne imza atan isim oldu.



Geçen sezon ligde bir gol atabilen Güven, takımının İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta bu golü kaydetmişti.



