Beşiktaş, 4 maçtır kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır kalesinde gol görüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, 4 maçtır kalesini kapatamıyor
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02 Ekim 2021 22:23
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 yendiği maç ile birlikte ligde üst üste dördüncü kez kalesinde gol gördü.

Ligdeki ilk 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında ikişer, Adana Demirspor mücadelesinde 3 ve Sivasspor karşılaşmasında bir gol yedi.

Beşiktaş, son 4 maçta 8 gole engel olamadı.

GÜVEN YALÇIN'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Güven, Demir Grup Sivasspor müsabakasında fileleri iki kez havalandırdı.

Güven Yalçın takımının son 3 resmi golüne imza atan isim oldu.

Geçen sezon ligde bir gol atabilen Güven, takımının İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta bu golü kaydetmişti.


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