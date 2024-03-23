Bertuğ Yıldırım: 'Her şey bizim elimizde'

Fransa'da Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Doğan Alemdar'ın Troyes'a kiralık gitmesinin ardından arkadaşının yokluğunu hissettiğini belirten Bertuğ Yıldırım, "Doğan'ın yokluğunu hissediyorum ama sıkıntılı anlarımda arıyorum, kendisi Fransızca biliyor, hemen çözüyor her şeyi." diye konuştu.
"İTALYA PROVASI OLARAK GÖRÜYORUZ"
Gürcistan mücadelesini İtalya maçının provası olarak gördüklerini de söyleyen Bertuğ, "Bu maçı İtalya maçının provası olarak görüyorduk. Galip gelmek önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. İtalya maçına konsantreyiz. İnşallah kazanıp sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Puan olarak geride olsak da her şey bizim elimizde. Kalan maçları kazanırsak gruptan çıkma şansımız var. Bunu da başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Doğan Alemdar'ın Troyes'a kiralık gitmesinin ardından arkadaşının yokluğunu hissettiğini belirten Bertuğ Yıldırım, "Doğan'ın yokluğunu hissediyorum ama sıkıntılı anlarımda arıyorum, kendisi Fransızca biliyor, hemen çözüyor her şeyi." diye konuştu.
"İTALYA PROVASI OLARAK GÖRÜYORUZ"
Gürcistan mücadelesini İtalya maçının provası olarak gördüklerini de söyleyen Bertuğ, "Bu maçı İtalya maçının provası olarak görüyorduk. Galip gelmek önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. İtalya maçına konsantreyiz. İnşallah kazanıp sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Puan olarak geride olsak da her şey bizim elimizde. Kalan maçları kazanırsak gruptan çıkma şansımız var. Bunu da başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.