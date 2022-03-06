Bernardo Silva: 'Manchester City'den ayrılmak istedim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'dan transfer itirafı geldi.



Times'a verdiği röportajda, "Benim için çok zordu çünkü ailemden uzaktaydım" diyen Portekizli orta saha, "Covid döneminde birkaç günlüğüne Portekiz'e geri dönüp ailemle yemek yedim. Sadece akşam yemeğiydi ama ailemle birlikteydim ve güzeldi. Bunu yapamamak her şeyi zorlaştırdı" şeklinde konuştu.



"TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİM"



Kulübü Manchester City ile bir sorunu olmadığını belirten Bernardo Silva, "O dönem iyi bir zaman değildi. Dairemde yalnız kalıyordum, daha sonra kız arkadaşım bana katıldı. İngiltere'de yalnız hissettim, mutlu değildim ve mutlu olmadığınıza işinizi çok iyi yapamazsınız. Kulüple, transfer için konuştum ama transfer gerçekleşmedi. Kulübüme karşı hiçbir sorunum yoktu. Manchester City'de kaldım, burayı seviyorum ve burada kaldığım sürece elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO