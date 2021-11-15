Bernardo Silva: "Bu skor kabul edilemez!"

Portekiz Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Bernardo Silva, Sırbistan maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bernardo Silva: 'Bu skor kabul edilemez!'
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15 Kasım 2021 01:35
Portekiz Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Bernardo Silva, Sırbistan'a 2-1 mağlup oldukları ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını kaçırdıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na kalmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Bernardo Silva, "Bundan daha iyisini yapabiliriz. Oynayacağımız play-off maçları var ve Dünya Kupası'na katılabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sırbistan'ın Portekiz'den daha iyi olduğu 10 dakika dahi yoktu." ifadelerini kullandı.

Portekiz halkından özür dileyen Silva, "Evimizde bu skor kabul edilemez. 65.000 kişilik bir stadyumda daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bu takımın kalitesine yakışmayan bir skor oldu. Tüm Portekizlilerden özür dilerim." dedi.


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