Bernard Mensah transferinde emeği geçen avukatı olan Sn. Ali Alper Tüfekçi'ye teşekkür etti

Kayserispor'dan Suudi Arabistan ekibi Al Tai'ye transfer olan Bernardn Mensah, transfer sonrası röportaj verdi.Mensah'ın röportajı şu şekilde: Bugünlerde tüm futbolcuların gitmek için can attığı liglerden birindesin. Suudi Arabistan Süper Ligi Al-Tai ile sözleşme imzaladın. Transfer zor oldu mu, süreç nasıl gelişti? Hedeflerin neler?- Evet, şu anda bambaşka bir lige ve bambaşka bir kültüre geldim. Tüm dünyanın gözü şu anda Suudi Arabistan'da. Pek çok kaliteli büyük futbolcu bu ligin kalitesini daha da arttırmak için burada. Eminim ki şu anda çok insan bu ligdeki takımlara imza atmak istiyordur. Ben de bu fırsat karşıma çıktığında değerlendirmek istedim. Transfer süreci çok zor değildi, teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Ve iyi ki bu kararı vermişim diyorum.- Transfer sürecinin başında babamın vefat haberi beni etkiledi, zor zamandı. Beklemediğimiz bir şeydi. Gana'ya gittiğimde hastaydı, Türkiye'de de tedavi almasını sağlamıştım. Aslında durumu çok iyiye gidiyordu ama maalesef onu zamansız kaybettim. Şu anda hala zor bir durum ama hayat devam ediyor. Ne yazık ki, yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz.- Türkiye için öncelikle bende emeği olan tüm herkese, kulüplerim Kasımpaşa, Kayserispor ve Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi gerçekten çok sevdim. Futbol kariyerimde her zaman en özel ülke olarak kalacak. Aslında Türkiye'de kalmak istedim. Ancak kulüp içinde çok fazla şey oluyordu... Bu mümkün olmadı. Özellikle Berna Gözbaşı başkan ile çok iyi ilişkilerim vardı, sanılanın aksine yeni yönetimle de aramda iyi ilişki vardı ama olmadı. Ben yine de bana yardım eden, yanımda olan tüm herkese teşekkür ediyorum, minnettarım. Türkiye'de kariyerimin en güzel günlerini yaşadım.- Suudi Arabistan Ligi için daha şu andan bile gelen futbolculara bakarak kalitenin ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu sezon tüm takımlar için çok çekişmeli ve zor geçecek. Ben, çok daha fazla büyük oyuncunun buraya geleceğini düşünüyorum. Bu sene dünyada damgasını vuracak lig burası olacak. Şu anda tüm dünyanın Suudi ligini yayınlamak için bile yarışta olduğu gerçeği var. Bu da tüm ülke için tanıtım fırsatı, biz futbolcular için de kendini büyük bir arenada gösterme fırsatı. Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Bu sebeple tekrar transferimde emeği geçen menajerime ve avukatım Sn.Bey'e çok teşekkür ediyorum.