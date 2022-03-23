Berna Gözbaşı, Portekiz'de manşetlerde

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile yaptığı röportajı manşetten verdi.Başkan Gözbaşı için geniş yer ayıran Portekiz gazetesi, "Başarısını hem işte hem de sporda yürütüyor" yazısı ile örnek bir kadın olarak gösterdi.Başkan Berna Gözbaşı hakkında övgü dolu sözler kullanan Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, "Gelenekleri yıktı. Başarılı bir iş kadını ve önyargıların üstesinden geldi. Hiçbir erkeğin kabul etmediği bir meydan okumaya kalkıştı. Kayserispor'u uçurumdan kurtardı ve başkanlığında onurlu ve müreffeh bir gelecek sundu. Türkiye'de bu önemli rolü üslenen ilk ve tek kadın oldu" ifadelerine yer verdi.Fotoğraflarla birlikte Berna Gözbaşı'na tam sayfa yer ayıran gazete, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.