Berke Özer: 'İnanıyoruz, başarılı olacağız'

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, bu sezon başarıya ulaşacaklarını inandığını söyledi.



Taraftarlara ve yönetime teşekkür eden Berke, "Hepimiz çok motiveyiz, taraftarlarımıza ve yönetimimize tekrar teşekkürler. Sezon başından beri her türlü şartta arkamızda durdular. Onların bize olan güvenini boşa çıkarmamak istiyoruz. Hep şampiyonluğa, hem de Avrupa'da başarıya inanıyoruz, inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.





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