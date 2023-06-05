Berke Özer'e 1. Lig'den talip çıktı!

Spor Toto 1. Lig'de sezonu hüsranla tamamlayan Göztepe, kaleci transferi için harekete geçti. Sezona Ekrem Kılıçarslan ile başladığı kaleyi ardından Arda Özçimen'e emanet eden sarı-kırmızılılar, bir türlü istediği istikrarı yakalayamamıştı.



Ligin son maçı olan Bodrumspor karşısında yediği hatalı golün ardından takımının Play-Off'ta saha avantajını kaybetmesine neden olan Özçimen'i yedek kulübesine çekmeyi planlayan yönetim, gözünü bonservisi Eyüpspor'da olan ve bu sezon ligden düşen Ümraniyespor'da kiralık oynayan Berke Özer'e çevirdi. Altınordu altyapısında yetişen ve İzmirli olan oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamayacağı ve takıma kolayca ayak uyduracağı düşünülerek çalışmalara hız verildi.



BERKE GELECEK VADEDİYOR



Rasmus Ankersen'in işini şansa bırakmak istemediği sezonda önem verdiği kaleye genç ve gelecek vadeden birini geçirmek istediği ve bu nedenle sarı-kırmızılı kurmayların Berke için harekete geçtiği öğrenildi. Genç eldivenle ilgili Sportif Direktör Ivan Mance'ın detaylı raporunu bekleyen Ankersen, ardından transfer girişimlerine başlayacak.



GENÇ AMA TECRÜBELİ



Bonservis bedeli Eyüpspor'un elinde olan file bekçisi, genç yaşta farklı liglerde oynayarak büyük tecrübe kazandı. Fenerbahçe'de kısa bir süre kaleyi koruyan Berke, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı. Ardından Portekiz takımı Portimonense'de oynayan Berke, bu sezon ise Ümraniyespor'da forma giydi.





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