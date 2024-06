Berkay Üstündağ: 'Hedefimiz Play-Off yapmak'

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.



Geçen sezon ligdeki performansıyla Basketbol Süper Ligi vizesi alan Mersin ekibi, uzun yıllar mücadele ettiği lige dönmenin mutluluğunu yaşıyor.



Mersin ekibi, yükseldiği ligde hem kalıcı olmak hem de başarı sağlamak için yoğun mesai harcıyor.



Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon bazı aksaklıklar yaşamalarına rağmen takım olarak iyi performans sergilediklerini söyledi.



Şampiyonluğa inandıklarını ve başarıya ulaştıklarını dile getiren Üstündağ, uzun zaman sonra Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.



"HEDEFİMİZ PLAY-OFF"



Üstündağ, zor bir kulvarda mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Mersin olarak biz en üstü hedefliyoruz. Hiçbir zaman aklımızda küçük hedef yok. Bu sene olduğumuz kulvar çok zorlu. Köklü takımların olduğu, çıkan takımların zorlandığı bir lig ama biz bu algıyı kırarak sezona başlamak istiyoruz. Hedeflerimiz içerisinde kesinlikle play-off'a kalmak var. Daha uzun vadeli baktığımızda ise bu sene play-off'a kaldıktan sonra önümüzdeki yıl Avrupa'da oynama hedefimiz var. Bu işler adım adım olacaktır."



Üstündağ, Basketbol Süper Lig için transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, takıma iyi oyuncuların geleceğini söyledi.



Başantrenör Can Sevim ile yola devam edeceklerini aktaran Üstündağ, "Can hocamıza güvenimiz tamdır. 15 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacağız. Maksimum seviyede kamp geçirmeyi istiyoruz. Ne kadar çok hazırlanırsak o kadar iyi sezona giriş yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



"TARAFTARIMIZ DESTEK OLSUN"



Taraftarlara güzel maçlar izletmeyi hedeflediklerini dile getiren Berkay Üstündağ, şunları kaydetti:



"Taraftarlar bu işin mihenk taşıdır. Geçen sene bizim başardığımız şeyde büyük pay sahibi taraftardır. Bu sene Servet Tazegül Spor Salonu'nda maçlarımızı oynayacağız. Daha büyük bir salonumuz olacak. Mersin halkının orada olması bizim için en büyük itici güç ve en önemli şeylerden bir tanesi. Bütün taraftarımızdan her maçta destek bekliyoruz. Biz onlara Basketbol Süper Ligi'ni armağan ettik. Onların da burada bize destek olmasını bekliyoruz. Zevk alınabilecek, izlerken mutlu olabilecek bir takım kurgusundayız."





