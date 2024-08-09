Berat Özdemir, kiralık olarak Başakşehir'de

RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'tan Berat Özdemir'i kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Berat Özdemir, kiralık olarak Başakşehir'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2024 13:38
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery