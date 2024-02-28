Berat Özdemir: "İstediğimizi sahaya yansıttık"

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Berat Özdemir, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir: 'İstediğimizi sahaya yansıttık'
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28 Şubat 2024 20:17
Son güncelleme 28 Şubat 2024 20:22
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yıldız oyuncu Berat Özdemir galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oyun planlarını sahaya yansıttıklarını söyleyen Berat Özdemir, "Başından itibaren istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Güzel bir galibiyet aldık, umarım devamı gelir." dedi.

Berat Özdemir, orta alanda birlikte forma giydiği Umut Güneş ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sezon başından beri süre alamasa da, gördüğüm en profesyonel Türklerden biri. Hocanın verdiği şansı iyi değerlendiriyor. Bana yardımcı oluyor, ben ona yardımcı oluyorum. Önemli olan Trabzonspor'a katkı sağlamak."

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