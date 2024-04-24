Berat Özdemir'den geleceği için açıklama!

Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir'den geleceği için açıklama!
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24 Nisan 2024 22:58
Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Berat Özdemir maçı değerlendirerek, "İlk yarı istediğimiz gibi başlamadı. İkinci yarı 10 kişi olmamıza rağmen müthiş bir takım ruhu gösterdik. Her oyuncu fedakarca davrandı. İkinci maç avantajlı gideceğiz. Umarım bu istek ve arzu devam eder." dedi. 

Geleceği için konuşan Berat Özdemir, "Geleceğimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben olsam da olmasam da Trabzonspor'u seviyorum. Hayırlısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı. 

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