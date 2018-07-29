Benfica'dan Fenerbahçe öncesi yeni açıklama

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Juventus ile karşılaşan Benfica'da, Grimaldo mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Benfica forması giyen Grimaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maça da değindi.
22 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon çok daha güçlü olduklarını söylerken ''Gelişiyoruz. Bu sene geçen yıla göre daha iyiyiz'' dedi.
Grimaldo, Fenerbahçe maçına tam anlamıyla hazır olacaklarını dile getirirken, ''Takım olarak iyi yoldayız. Büyük takımlara karşı kaybetmiyoruz. Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacağız. O maça kadar tam anlamıyla hazır olacağız'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.
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Benfica forması giyen Grimaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maça da değindi.
22 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon çok daha güçlü olduklarını söylerken ''Gelişiyoruz. Bu sene geçen yıla göre daha iyiyiz'' dedi.
Grimaldo, Fenerbahçe maçına tam anlamıyla hazır olacaklarını dile getirirken, ''Takım olarak iyi yoldayız. Büyük takımlara karşı kaybetmiyoruz. Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacağız. O maça kadar tam anlamıyla hazır olacağız'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.
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