Benfica'dan Fenerbahçe öncesi yeni açıklama

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndaile karşılaşan'da,mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Benfica forması giyen Grimaldo,3. ön eleme turundaile oynayacakları maça da değindi.22 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon çok daha güçlü olduklarını söylerkendedi.Grimaldo, Fenerbahçe maçına tam anlamıyla hazır olacaklarını dile getirirken,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.