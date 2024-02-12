Benfica'ya şampiyonluk yolunda ağır darbe

Portekiz Premier Lig 21. hafta maçında Benfica, deplasmanda Vitoria Guimaraes ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica'ya şampiyonluk yolunda ağır darbe
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12 Şubat 2024 01:29
Portekiz Premier Lig 21. hafta maçında Vitoria Guimaraes ile Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 

Ev sahibi Guimaraes'in golleri 35. dakikada penaltıdan Tiago Silva ve 61. dakikada Andre'den gelirken Benfica'nın golleri 40. dakikada Rafael Silva ile 90. dakikada Arthur Cabral'dan geldi. 

Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 45 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında yara alan Benfica, 52 puana yükseldi. Vitoria Guimaraes ise puanını 40 yaptı. 

Ligin bir sonraki maçında Benfica, evinde Vizela'yı ağırlayacak. Guimaraes ise Portimonense deplasmanına gidecek. 

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