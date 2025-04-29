Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli orta saha oyuncusunun bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulunduran Benfica'ya bonservisin tamamını almak için teklifte bulunduğu ancak Portekiz ekibinin bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
Benfica'nın adı Suudi ve Rus kulüpleri ile anılan yıldız oyuncuya gelecek tekliflere beklediği ifade ediliyor.
Siyah beyazlıların daha önce de Gedson için Benfica ile yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştı. Yapılan anlaşma gereği Beşiktaş Gedson'dan kazanacağı bonservis bedelinin yarısını Benrfica'ya ödemek zorunda. İlerleyen günlerde bir girişimin daha olup olmayacağı merak konusu.
Gedson'un kontratı 2027 yılında sona erecek.
BEŞİKTAŞ'A RET CEVABI
Portekiz kulübü Benfica Beşiktaş'ın Gedson için yaptığı yüzde 50'lik bonservis ödeme teklifini kabul etmedi. Bu durum sıkıntıya neden oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 45 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Benfica'nın Gedson Fernandes inadı!
Benfica, Beşiktaş'ın Gedson'un yüzde 50'sini almak için yaptığı teklifi reddetti. Bu gelişme yönetimi köşeye sıkıştırdı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
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