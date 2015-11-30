Ben Simmons ilk üçlüğünü attı!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, NBA kariyerinin ilk üç sayı isabetini, dün gece Guangzhou Long-Lions'a karşı oynadığı hazırlık maçında buldu.



2.08m'lik point guard, karşılaşmada ilk yarı bitmeden önce, üç nokta çizgisinin gerisinden şutunu attı. İsabet bulduğu anda, arenadaki Philly taraftarı kalabalığı adeta çıldırarak tepki verdi ve övgüyle alkışladı.



23 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, şu açıklamaları yaptı:



"Zaman azalıyordu. Top bendeydi. O yüzden bir şut atmam gerekiyordu. Hergün şutuma çalışıyorum. Bana göre, bu sonuç veriyor. Hergün salondayım ve çalışıyorum. Karşılığını alıyorum."



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Simmons, kariyerinde hazırlık, normal sezon ve playoff maçlarında üç sayı çizgisinin gerisinden toplamda 0/19 isabetle oynamıştı. Son üçlük isabeti 30 Kasım 2015'te, Charleston'a karşı LSU'da oynadığında gelmişti. Bu da, üniversite kariyerinde attığı tek üçlük isabetiydi.





Simmons, boş üçlükleri atmadığı ve güvenilir bir şut geliştiremediği için rutin olarak eleştiriliyordu. Bununla birlikte, takım arkadaşları Simmons'ın bu yaz şutuna güvenini arttırdığını söyledi. Simmons'ın şut atarken videoları, son aylarda popüler hale gelmişti.



Simmons, dün geceki maçta başka üçlük girişiminde bulunmadı ve 21 dakika forma giydiği karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist kaydetti.



