"Ben olsam, Gregg Popovich'i görevden alırdım" iddiası!

Bir NBA yöneticisi, San Antonio Spurs'ü yönetmesi gibi bir senaryoda, efsane koç Gregg Popovich'i görevden alabileceğini öne sürdü.



1996-97 sezonundan bu yana ilk kez, Spurs playofflara ulaşamamıştı. Ve bir NBA yöneticisi, CNBC'den Jabari Young'a, takımın dizginleri kendisine verilseydi, efsanevi başantrenör Popovich'i görevden alacağını söyledi.



Young, raporu şu şekilde bildirdi:



"Popovich'in gitmesini isteyen yönetici, bu fikirden sonra güldü. Bu ihtimalin düşük olduğunu biliyor olsa da, Popovich'in 1996'da takımın başına geçtiğinde yaptığı ilk hamlesini de hatırlattı: O zamanın koçu Bob Hill'i görevden almak."



Spurs, kritik bir dönemden geçiyor. Popovich ekibi beş şampiyonluğa ve 22 kez playofflara taşıyarak, Amerika Birleşik Devletleri profesyonel spor ligleri arasında en iyi yönetilen organizasyonlardan biri olarak statülerini pekiştirmişti.



Pop, kazanmaya hazır bir takıma koçluk yapma hakkını çoktan kazanmış olsa bile, asıl soru, Spurs'ün halihazırda böyle bir temeli olup olmadığı üzerine.



Genel menajer Brian Wright, Young'a, "Sahip olduğumuz veteranlar ve bu maraton boyunca gelişen genç adamların karışımı ile, iyi bir şekilde konumlandığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuşmuştu.



