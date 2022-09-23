Bedensel engelli spor branşlarında rota, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Sarı, birçok branşta kota almaya hak kazanılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan madalyalarla dönmek istediklerini söyledi.



TBESF Paratrap Federasyon Kupası için Sakarya'ya gelen Sarı, AA muhabirine, federasyon olarak şu an 21 branşta faaliyet yürüttüklerini belirtti.



Paralimpik branşlarda alabildikleri kadar kota almayı ve Fransa'dan madalyalarla dönmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarı, "Şu ana kadar birçok branşta kotalarımızı, Fransa'ya katılım vizelerimizi aldık. Atıcılıkta bir oyuncumuz dünya rekoru kırdı. Takım oyunlarında dünya ikinciliğimiz, bocciada Avrupa ikinciliğimiz var. Okçulukta Avrupa şampiyonu olduk." dedi.



Çalışmalarının yeni olimpiyat kotaları alma yönünde devam ettiğini anlatan Sarı, "2 yıllık uzun bir maraton var. Her müsabaka ve çalışmalarımız o hedef doğrultusunda devam ediyor." ifadelerini kullandı.



- "Hedefimiz orta ve uzun vadede 150-200 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmak"



Önceki seneye nazaran çeşitli branşlarda kazanılan altın ve gümüş madalya sayısının da çok fazla olduğuna dikkati çeken Sarı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 4 branşta katılan bedensel engelli sporcuların 50'ye yakın madalya aldığını aktardı.



Federasyon bünyesinde 6 bini aşkın lisanslı sporcu sayısı bulunduğunu belirten Sarı, "Türkiye'de 3,5-4 milyon bedensel engelli kardeşimiz var. Bizim gözümüzde onların hepsi sporcu. Hayatta sporla herkese ilham olmalarını arzu ediyoruz. Hedefimiz orta ve uzun vadede 150-200 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı, Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nın 30 Eylül-9 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini anımsatarak, "Nasip olursa dünya kupasını ülkemize getirmek, zaten burada olacağı için göndermemek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Dezavantajlı grupların sporla kendilerine camia oluşturduklarını ve sosyal hayata farklı pencere açtıklarını vurgulayan Sarı, "Spor imkanlarıyla tanışabilmeleri ve faaliyet içerisinde olabilmeleri için bilinçlenmeleri lazım. Bunun önünü açabilecek faaliyetler yapıyoruz ancak çok kolay bir şey değil. Engelli bireylerin sporla tanışması ve bu ortamlarda birlikte zaman geçirmesini istiyoruz. Burada güzel bir aile ortamı var. Özellikle seyirci ve katılımcı sayısının artırılması konusunda ilgili kurumlardan destek bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.









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