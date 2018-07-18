Beasley, takım içi kimyasını eleştirenlere yanıt verdi

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Los Angeles Lakers'ın yeni üyelerinden Michael Beasley, Lakers'ın yeni aldığı "renkli kişilikli" oyuncuların eleştirilmesi durumunun hoşuna gitmediğini söyledi.Lakers, Beasley'nin dışında Rajon Rondo, Lance Stephenson, JaVale McGee gibi renkli kişilikleri de takımın soyunma odasının bir parçası haline getirmişti.Beasley'nin yeni Laker'ların bir araya nasıl gelecekleriyle ilgili söyledikleri şu şekildeydi:Beasley, Lakers'ın takım içi kimyasının sorun olacağını düşünenlere ise şu lafları söyledi:Beasley, geçtiğimiz sezon New York Knicks ile %50.7 şut isabetiyle 13.2 sayı ve 5.6 ribaund ortalama yakalamıştı.