Beasley, takım içi kimyasını eleştirenlere yanıt verdi

Los Angeles Lakers'ın yeni üyelerinden Michael Beasley, Lakers'ın yeni aldığı "renkli kişilikli" oyuncuların eleştirilmesi durumunun hoşuna gitmediğini söyledi.
Lakers, Beasley'nin dışında Rajon Rondo, Lance Stephenson, JaVale McGee gibi renkli kişilikleri de takımın soyunma odasının bir parçası haline getirmişti.
Beasley'nin yeni Laker'ların bir araya nasıl gelecekleriyle ilgili söyledikleri şu şekildeydi: "Bana kalırsa bir basketbol takımı gibi bir araya geleceğiz. LeBron James dışında basketbol oynamayı bilen 14 adamınız daha var, ve basketbol oynamayı bildikleri gerçeğine pek yoğunlaşmamış 29 takım daha var."
Beasley, Lakers'ın takım içi kimyasının sorun olacağını düşünenlere ise şu lafları söyledi: "Bu odadaki kişiliklerin bir hikayesi olması bile benim için yeterli bir karardır ve ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Sizler işinizi yaparak eleştiriyorsunuz, eğer herkes kendi işini yaparsa ve birçok oyuncuyu yargılamayı keserse - özellikle beni - benim gibi adamların, Nick Young, JR Smith ve Lance Stephenson gibi adamların basketbol oynamayı, maç kazanmayı ve başkalarıyla anlaşmayı bildiğini görürler. Bunun olgunluğumla ilgisi yok."
Beasley, geçtiğimiz sezon New York Knicks ile %50.7 şut isabetiyle 13.2 sayı ve 5.6 ribaund ortalama yakalamıştı.