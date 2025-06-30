Detroit Pistons guardı Malik Beasley, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre hakkında NBA maçları ve özel bahislerle (prop bet) bağlantılı kumar iddiaları nedeniyle ABD federal savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Charania'nın haberine göre, iddialar Beasley'nin Milwaukee Bucks forması giydiği 2023-24 sezonuna ait.NBA sözcüsü, Charania'ya yaptığı açıklamada ligin, federal savcılık tarafından yürütülen soruşturmada iş birliği içinde olduğunu belirtti.Beasley'nin avukatı Steve Haney, yaptığı açıklamada "Soruşturma bir suçlama değildir. Malik, ABD Anayasası gereği herkes gibi masumiyet karinesine sahiptir. Şu an itibariyle kendisine yöneltilmiş bir suçlama bulunmamaktadır," dedi.Beasley'nin Pistons ile üç yıl ve 42 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde ciddi görüşmeler yürüttüğü bildiriliyordu. Ancak Charania'nın haberine göre, soruşturmanın ardından bu görüşmeler askıya alındı.Atlanta doğumlu oyuncu, 2023-24 sezonunda Bucks formasıyla 79 maça (77'si ilk beş) çıktı ve 11.3 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu. %44.3 saha içi ve %41.3 üçlük isabetiyle oynadı. O sezon için Bucks ile yaklaşık 2.7 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.28 yaşındaki Beasley, geçtiğimiz yaz Milwaukee'den Detroit'e geçerek 6 milyon dolarlık bir yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 2024-25 sezonunda Pistons'ın 82 maçının tamamında forma giyerek %41'in üzerinde üçlük isabetiyle 16.3 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları yakaladı. Takımın altı yıllık play-off hasretini sona erdirmesinde önemli rol oynadı.Beasley, 2016 NBA Draftı'nda Denver Nuggets tarafından 19. sıradan seçilmişti. NBA kariyerinde altı farklı takımda forma giydi.