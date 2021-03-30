Bayern'e kara haber: Lewandowski sakatlandı!

Bayern Münih, Robert Lewandowski için kötü haberi resmen açıkladı.
Alman ekibi, formunun zirvesindeki Robert Lewandowski'nin milli takımda sakatlandığını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Tecrübeli yıldız, Bayern Münih'in PSG ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.
32 yaşındaki Polonyalı golcü, 2 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Andorra maçında 60. dakikada sakatlık geçirmiş ve kenara gelmişti.
Alman ekibi, formunun zirvesindeki Robert Lewandowski'nin milli takımda sakatlandığını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Tecrübeli yıldız, Bayern Münih'in PSG ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.
32 yaşındaki Polonyalı golcü, 2 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Andorra maçında 60. dakikada sakatlık geçirmiş ve kenara gelmişti.