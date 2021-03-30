Bayern'e kara haber: Lewandowski sakatlandı!

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern'e kara haber: Lewandowski sakatlandı!
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30 Mart 2021 18:25
Bayern Münih, Robert Lewandowski için kötü haberi resmen açıkladı.

Alman ekibi, formunun zirvesindeki Robert Lewandowski'nin milli takımda sakatlandığını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Tecrübeli yıldız, Bayern Münih'in PSG ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.

32 yaşındaki Polonyalı golcü, 2 gol attığı ve 3-0 kazandıkları Andorra maçında 60. dakikada sakatlık geçirmiş ve kenara gelmişti.



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