Bayern-Zidane iddiaları için yeni gelişme!

Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih'in Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Alman basını haberi yalanladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern-Zidane iddiaları için yeni gelişme!
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19 Nisan 2024 17:39
Bundesliga'da şampiyonluğu Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, Alman deviyle anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmişti.

ALMAN BASINI YALANLADI

Sky Sports DE, bu haberin doğru olmadığını son dakika gelişmesi olarak aktardı.

Haberde kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bayern'in listesinde Zidane'nın yer almadığı ifade edildi.

NAGELSMANN'DAN KÖTÜ HABER

Öte yandan Nagelsmann'ı tekrar takımın başına getirmek isteyen Bayern Münih'e kötü haber geldi. Almanya Futbol Federasyonu, genç teknik adamla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bayern Münih'in bu haber sonrası yeni teknik adam arayışlarına başladığı aktarıldı.

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