Bayern ne yaptı etti yenilmedi

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, 2 farklı yenik duruma düştüğü maçı 3-3 tamamlayarak 1 puanı kurtardı.

, Fotoğraf; EPA
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Bayern ne yaptı etti yenilmedi
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16 Şubat 2021 00:31
Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Allinz Arena'da oynanan maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya kar yağışı ile birlikte etkili başlayan Bielefeld, 9. dakikada Vlap'in golüyle öne geçti. 37. dakikada Pieper farkı ikiye çıkardı ve Bielefeld ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Lewandowski'nin 48. dakikadaki gölüne Bielefeld 49'da Gebeauer ile cevap verdi ve skor 3-1 oldu. 57'de Tolisso ve 69'da Alphonso Davies skoru 3-3'e getirirken gol düellesu şeklinde geçen mücadelede galip çıkmadı.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih 49 puana yükselirken sondan 3. sıradaki Bielefeld ise 18 puana yükseldi.



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