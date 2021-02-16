Bayern ne yaptı etti yenilmedi

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld'i konuk etti.



Allinz Arena'da oynanan maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmaya kar yağışı ile birlikte etkili başlayan Bielefeld, 9. dakikada Vlap'in golüyle öne geçti. 37. dakikada Pieper farkı ikiye çıkardı ve Bielefeld ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarının hemen başında Lewandowski'nin 48. dakikadaki gölüne Bielefeld 49'da Gebeauer ile cevap verdi ve skor 3-1 oldu. 57'de Tolisso ve 69'da Alphonso Davies skoru 3-3'e getirirken gol düellesu şeklinde geçen mücadelede galip çıkmadı.



Bu sonucun ardından lider Bayern Münih 49 puana yükselirken sondan 3. sıradaki Bielefeld ise 18 puana yükseldi.



