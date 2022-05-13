Bayern Münih'ten Lewandowski açıklaması

Bayern Münih'teki takımdan ayrılacağı şeklinde haberler çıkan Robert Lewandowski için başkandan açıklama geldi.



"KONTRATINI TAMAMLAYACAK"



Alman devinin başkanı Herbert Hainer, Lewandowski için, "Robert Lewandowski'nin, 2023 yılına kadar sözleşmesi var ve bunu tamamlayacak" ifadelerini kullandı.



Alman devindeki durumundan rahatsız olduğu haberleri çıkan Polonyalı golcünün adı, Barcelona ile anılıyor.



Bu sezon Bayern Münih'te 45 maça çıkan tecrübeli yıldız, 49 gol attı ve 6 asist yaptı.





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