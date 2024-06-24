Bayern Münih'ten Hakan'a 9 milyon euro!

Bayern Münih transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in milli futbolcuya sunacağı teklif 9 milyon euro olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'ten Hakan'a 9 milyon euro!
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24 Haziran 2024 14:21
Bayern Münih'in Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için planı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Inter'de 7 milyon euro'ya yakın maaş ve bonuslar kazanan 30 yaşındaki futbolcuya 9 milyon euro teklif edecek.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız orta saha için şu an için Inter'e bir resmi teklifinin olmadığı kaydedildi. İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde Inter'in Hakan için belirlediği bonservis beklentisinin 70 milyon euro olduğu yazılmıştı.

Geride kalan sezonda Inter'de 40 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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