Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!

Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey ile yaz aylarında yollarını ayırabilir.



Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.



BAYERN'DEN KARAR



Bayern Münih, bu nedenlerle Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun olması durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak.



SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI



Bayern Münih'e transferinden bu yana 13 maçta süre bulan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



