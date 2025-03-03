Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!

Bayern Münih, yaz transfer döneminde Sacha Boey için uygun teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 20:40
Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey ile yaz aylarında yollarını ayırabilir.

Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.

BAYERN'DEN KARAR

Bayern Münih, bu nedenlerle Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun olması durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Bayern Münih'e transferinden bu yana 13 maçta süre bulan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery