Bayern Münih'te flaş gelişme: Nagelsmann

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'te flaş gelişme: Nagelsmann
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30 Mart 2024 17:41
Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih Yöneticisi Max Eberl, Julian Nagelsmann'ın temsilcileri ile temas halinde ve Nagelsmann'ın Bayern'e geri dönüşü 'hayal edilebilir' durumda.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Bayern Münih'in yollarını ayırdığı ve yerine Thomas Tuchel'i getirdiği Julian Nagelsmann, şu sıralarda Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Bayern Münih'in yakından ilgilendiği Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de kalacağını açıklaması sonrası Bayern yönetimi, sezon sonunda yollarını ayıracağı Thomas Tuchel'in yerine yeni bir isim getirmek için çalışmalarına hız kazandırmıştı.

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