Bayern Münih'in hedefi Vassilis Spanoulis

THY Euroleague ekiplerinden Bayern Münih, koç Laso'nun beklenmedik ayrılığı sonrası başantrenör arayışlarını sürdürüyor.



Bildiğiniz üzere takımı BBL şampiyonu yapan İspanyol koç, ailevi sorunları nedeniyle Alman ekibinden ayrılmış, hemen ardından da oyunculuk kariyerinin önemli günlerini geçirdiği bir diğer Euroleague ekibi Baskonia ile 3 yıllık bir kontrata imza atmıştı.



Bunun üzerine yeni koç arayışlarına başlayan Almanya şampiyonunun gündemine aldığı isim ise BIG'de yer alan habere göre Vassilis Spanoulis oldu.



BCL'de Final Four'a taşıdığı Peristeri ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran ve halihazırda Yunanistan milli takımının başında Olimpiyat elemelerine hazırlanan 41 yaşındaki genç koç, Laso transferi öncesi Baskonia'nın da gündeminde yer aldı.



Yunan koç takımı Peristeri ile beraber kulüp tarihinde ilk kez BCL'de Final Four'da boy göstermiş ve BCL'de yılın koçu seçilmişti. Yunanistan Ligi'nde ise yarı finale kadar yürümüş ama güçlü rakipleri Olympiakos'a 2-0 ile süpürülmekten kurtulamamışlardı.



Oyunculuk kariyerinde neredeyse her başarıyı yaşamış olan 41 yaşındaki Spanoulis, başantrenör olarak da henüz ikinci sezonunu geride bırakmasına rağmen sahanın içinde olduğu gibi kenarında da ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunu kanıtladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU