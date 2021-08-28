Bayern Münih - Hertha Berlin canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Bayern Münih ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Bayern Münih'in kazanmasına 1,07 oran verilirken Hertha Berlin'in kazanmasına ise 9,60 oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 5,80 olarak belirlenirken 2,5 ALT 3,20 ve 2,5 ÜST ise 1,16'dan bültende yer aldı.
BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Bayern Münih ile Hertha Berlin'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,13'lük oran belirlenirken İlk golü Hertha Berlin'in atmasına 3,05 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,61 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78'lik oranıyla bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Bayern Münih'in kazanmasına 1,07 oran verilirken Hertha Berlin'in kazanmasına ise 9,60 oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 5,80 olarak belirlenirken 2,5 ALT 3,20 ve 2,5 ÜST ise 1,16'dan bültende yer aldı.
BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Bayern Münih ile Hertha Berlin'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,13'lük oran belirlenirken İlk golü Hertha Berlin'in atmasına 3,05 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var oranı 1,61 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78'lik oranıyla bültende yer aldı.
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