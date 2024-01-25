Bayern Münih, Alphonso Davies'i resmen satışa çıkardı

Bayern Münih, teknik direktör Tuchel'in performansından memnun olmadığı 23 yaşındaki sol bek Alphonso Davies'i satışa çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih, Alphonso Davies'i resmen satışa çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 18:22
Bundesliga devi Bayern Münih, adı sık sık transferle anılan Alphonso Davies için kararını verdi.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel'in performansını beğenmediği Alphonso Davies'i satışa çıkardı.

Kanadalı oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtilen haberde, oyuncuya geçtiğimiz günlerde artık ilk 11'de yer almayacağının açıklandığı ifade edildi.

UNION BERLIN MAÇINDA YEDEK BAŞLADI

Yıldız oyuncu, Bayern Münih'in çarşamba akşamı oynadığı Union Berlin karşılaşmasında yedek kulübesinde başladı ve karşılamayı kulübede tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 25 maça çıkan Davies, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Davies'in Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery