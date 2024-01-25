Bayern Münih, Alphonso Davies'i resmen satışa çıkardı

Bundesliga devi Bayern Münih, adı sık sık transferle anılan Alphonso Davies için kararını verdi.



Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel'in performansını beğenmediği Alphonso Davies'i satışa çıkardı.



Kanadalı oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtilen haberde, oyuncuya geçtiğimiz günlerde artık ilk 11'de yer almayacağının açıklandığı ifade edildi.



UNION BERLIN MAÇINDA YEDEK BAŞLADI



Yıldız oyuncu, Bayern Münih'in çarşamba akşamı oynadığı Union Berlin karşılaşmasında yedek kulübesinde başladı ve karşılamayı kulübede tamamladı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 25 maça çıkan Davies, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Davies'in Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



