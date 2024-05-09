Bayern'den hakem tepkisi: 'Alman finali istiyorduk'

Bayern Münih, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın son bölümünde Matthijs de Ligt'in Real ağlarına gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Tartışılan ofsayt pozisyonuyla ilgili Bayern Münih cephesinden bir çok açıklama gelirken, sportif direktör Max Eberl, hakemi sert bir dille eleştirdi.



"POLONYALI HAKEM İSTEMEDİ"



Eberl yaptığı açıklamada, "Polonyalı hakemler dışında hepimiz bir Almanya finali istiyorduk. Bundan dolayı finalde tabii ki Dortmund'u destekliyoruz." dedi.



De Light'in golünde yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına tepki gösteren başarılı futbol adamı, "Bu tür pozisyonlarda VAR'ı kullanarak hatayı düzeltebilirsiniz. Hakem beklemeden bayrak kaldırdı. Hakem bunun kendi hatası olduğunu söyledi ama bu umurumuzda değil artık." ifadelerini kullandı.





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