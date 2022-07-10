Bayern Münih, takımdan ayrılmak istediğini birçok kez dile getiren Robert Lewandowski'nin alternatifini belirledi.



Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bavyera devi, Lewandowski'nin ayrılması durumunda Harry Kane'i kadrosuna katmayı planlıyor.



Haberde, İngiliz golcünün Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, bu yaz transferin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu ancak gelecek yıl Kane'nin Almanya'ya transfer olabileceği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 37 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Harry Kane, rakip filelere 17 gol gönderdi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ