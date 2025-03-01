Bayer Leverkusen, Frankfurt'u rahat geçti!

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen, Frankfurt'u rahat geçti!
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01 Mart 2025 22:23
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçı Bayer Leverkusen, 4-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nathan Tella, 29. dakikada Nordi Mukiele, 33. dakikada Patrik Schick ve 62. dakikada Aleix Garcia attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 37. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 53 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, shaasında Union Berlin ile puan mücadelesi verecek.

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