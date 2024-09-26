Batshuayi, Okan Buruk'u kızdırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.
OKAN BURUK'UN GOLCÜ TERCİHLERİ
Kadrosunda 3 yıldız golcüsü bulunan Galatasaray'da Okan Buruk maça Osimhen tercihi ile başladı. Sarı-kırmızılı formayla üçüncü resmi maçına çıkan Osimhen, Yunus Akgün'ün golünde asist yapma başarısı gösterdi ve 78. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta ise fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılıların diğer golcüsü Michy Batshuayi de 87. dakikada oyuna dahil oldu.
OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'YE TEPKİ
Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk kenarda oldukça sinirlendi.
Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.
OKAN BURUK'UN GOLCÜ TERCİHLERİ
Kadrosunda 3 yıldız golcüsü bulunan Galatasaray'da Okan Buruk maça Osimhen tercihi ile başladı. Sarı-kırmızılı formayla üçüncü resmi maçına çıkan Osimhen, Yunus Akgün'ün golünde asist yapma başarısı gösterdi ve 78. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta ise fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılıların diğer golcüsü Michy Batshuayi de 87. dakikada oyuna dahil oldu.
OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'YE TEPKİ
Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk kenarda oldukça sinirlendi.
Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.