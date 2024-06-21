Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: "Ölüm tehditleri"

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından tehdit edildiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: 'Ölüm tehditleri'
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21 Haziran 2024 12:15
Son güncelleme 21 Haziran 2024 15:31
Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Maria sosyal medyadan, tehdit edildiklerini açıkladı.

Maria, Instagram'da yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi. Maria daha sonra bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı ve kendi paylaşımını yeniden yayınladı.

İşte o paylaşım;

"Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır.

Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz?

Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor." 

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