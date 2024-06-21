Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: 'Ölüm tehditleri'

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Maria sosyal medyadan, tehdit edildiklerini açıkladı.
Maria, Instagram'da yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi. Maria daha sonra bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı ve kendi paylaşımını yeniden yayınladı.
İşte o paylaşım;
"Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır.
Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz?
Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor."
Maria sosyal medyadan, tehdit edildiklerini açıkladı.
Maria, Instagram'da yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi. Maria daha sonra bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı ve kendi paylaşımını yeniden yayınladı.
İşte o paylaşım;
"Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır.
Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz?
Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor."
Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria: "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi! Tanrı hepinizi görüyor." pic.twitter.com/Lf6BF0boox
— Sporx (@sporx) June 21, 2024
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