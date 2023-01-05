Batshuayi'den Fenerbahçe'ye 7 Milyon

Transferin son günü alınan ve taraftarın büyük eleştirisini toplayan Michy Batshuayi, takım arkadaşı Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor. Hatayspor'un ardından Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsarak 3 puanı kazandıran Belçikalı forvet, kendisini topa tutanlara sahada cevabını veriyor.



Teknik direktör Jorge Jesus'un tedrisatında bambaşka bir kimliğe bürünen 29 yaşındaki futbolcu, girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmede ligin en iyi forveti durumunda. Yüzde 44.4 değerle ilk sıraya kurulan Belçikalı yıldızın arkasında partneri Enner Valencia (%37.1), Alanyaspor'dan Eduardo (%33.3) ve Başakşehir'den Okaka (%33.3) yer aldı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla kaçırdıklarıyla saç baş yolduran Batshuayi, siyah-beyazlı ekipte yüzde 14'te kalmıştı.



7 MİLYON TL SICAK PARA GİRDİ



Süper Lig'de 10 maça çıkan yıldız oyuncu, şut ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 18 şutta 13 isabet tutturan Batshuayi, 8 gol bulurken gol atma sıklığında 66 dakikada bir fileleri havalandırdı. Ligde 8 gol-1 asistle takımına katkı veren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin kasasına 7 milyon TL sıcak para girdisi sağladı.



FIRÇA İŞE YARADI



Antalyaspor karşısında ilk devrede sahada adeta hayalet gibi dolaşan Batshuayi'ye hocası Jesus'un soyunma odasında çok sert bir konuşma yaptığı öğrenildi. Portekizli hocanın uyarılarıyla kendine gelen golcü futbolcu, ikinci yarıda biri penaltıdan iki gol atarak takımına 3 puanı getirdi.







