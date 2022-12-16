Batı Konferansı'nın yeni lideri Memphis Grizzlies

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 142-101 mağlup ederek sezonun 19. galibiyetine uzandı ve Batı Konferansı'nda liderlik koltuğuna oturdu.



Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Grizzlies'ta 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, yıldız oyuncu Ja Morant 25 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Dillon Brooks 18, Tyus Jones 16 sayı, David Roddy 15 sayı ve 7 ribaunt, Santi Aldama 14 sayı, Brandon Clarke 12 sayı ve 6 ribaunt, Ziaire Williams 11 sayı ve 5 ribaunt, Steven Adams 10 sayı, 6 ribaunt ve 5 blokla galibiyete katkı sağladı.



Sezonun 8. mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Bobby Portis 19 sayı ve 7 ribaunt, MarJon Beauchamp 12 sayıyla oynadı.



Tyler Herro'dan 41 sayı



Miami Heat, Tyler Herro'nun 41 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets'ı 111-108 mağlup etti.



NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, deplasmanda Rockets'ı 3 sayı farkla geçerek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.



Yıldız oyuncu Bam Adebayo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği, galibiyet serisini 3 maça çıkaran Heat'te Herro, 10 isabetli üçlüğün yardımıyla 41 sayı ve 6 ribaunt kaydederek kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Jimmy Butler 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve 3 blok, Caleb Martin 13 sayı, Max Strus 12 sayı ve 5 asistle skora destek verdi.



Bu sezon 19. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 22 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, çaylak Jabari Smith 15 sayı ve 11 ribaunt, ilk 5'te başlayarak 23 dakika 34 saniye süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Eric Gordon 12 sayıyla maçı noktaladı.



Sonuçlar



Houston Rockets-Miami Heat: 108-111



Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 142-101



Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 132-129 (uzatmada)



Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 95-111





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