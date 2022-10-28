Basketbolda yeni hafta heyecanı start alıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 4. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



28 Ekim Cuma:



19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)



29 Ekim Cumartesi:



13.00 Gaziantep Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)



15.30 TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)



18.00 Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



30 Ekim Pazar:



13.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)



15.30 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)



31 Ekim Pazartesi:



19.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



29 Ekim Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)



16.00 Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



30 Ekim Pazar:



13.00 BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol (Ankara)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Antakya)



14.30 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



15.00 Rize Belediyespor-Nesibe Aydın (Rize Yenişehir)



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol (Servet Tazegül)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



28 Ekim Cuma:



18.00 Ankara Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



29 Ekim Cumartesi:



14.00 Depomaxx Haremspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)



15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)



17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)



30 Ekim Pazar:



14.00 Antalya Güneşi-Çağdaş Bodrumspor (Kepez Turgut Özal)



15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)



17.30 Sigortam.net-Akran Gemlik Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



31 Ekim Pazartesi:



18.30 Finalspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)





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