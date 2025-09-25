25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Basketbolda maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu maçları, 13 farklı salonda oynanacak.

25 Eylül 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda maçlar 13 salonda oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu maçları, 13 farklı salonda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ve 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçlarına ev sahipliği yaptı.


Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor da 2025-2026 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakiplerini ağırlayacak.

- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2025-2026 sezonunda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

- Anadolu Efes ve Galatasaray, yine Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Anadolu Efes ve Galatasaray MCT Technic, bu sezon da maçlarını yeni hizmete giren Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, geçen sezon olduğu gibi yine Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

- Beşiktaş GAİN, yeni sezonda da Akatlar'da

Beşiktaş GAİN, 2025-2026 sezonunda maçlarını Akatlar'da bulunan 2 bin 890 kişi kapasiteli Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon birçok derbide Sinan Erdem Spor Salonu ve Basketbol Gelişim Merkezi'ni tercih ederken, kalan karşılaşmalarda GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

GAİN Spor Kompleksi, 2 bin 500'er kişilik Gazanfer Bilge ve ENKA Spor Salonu'nun ardından 2 bin 890'la en düşük seyirci kapasitesine sahip salon konumunda bulunuyor.

- Trabzonspor, Hayri Gür'de maçlarına çıkacak

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, maçlarını Hayri Gür Spor Salonu'nda oynayacak.

Bordo-mavili ekip, 7 bin 500 kişilik salonda sezon boyunca rakiplerini ağırlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu, ligde en yüksek kapasiteye sahip beşinci salon olarak göze çarpıyor.

- En az kapasiteli salonlar Gazanfer Bilge ve ENKA

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Gazanfer Bilge ile ENKA Spor Salonu, seyirci kapasitesi en düşük salonlar olarak dikkati çekiyor.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını oynayacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Aliağa Petkimspor'un iç sahadaki karşılaşmalarına çıkacağı ENKA Spor Salonu, 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

- Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite
Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor Sinan Erdem 16.000
Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 12.687
Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 10.000
Türk Telekom Ankara 9.984
Trabzonspor Hayri Gür 7.500
Mersinspor Servet Tazegül 6.499
TOFAŞ, Bursaspor Basketbol TOFAŞ 5.750
Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800
Manisa Basket Muradiye 3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490
Beşiktaş GAİN Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi 2.890
Onvo Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500
Aliağa Petkimspor ENKA 2.500
