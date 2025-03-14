Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
15 Mart Cumartesi:
15.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atataürk Karşıyaka)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka)
20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Basket Divissa (Ülker)
16 Mart Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan (Sinan Erdem)
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkim (Ankara)
18.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
20.30 Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)
17 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Cuma:
15.00 Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza (Metro Enerji)
15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın (Bodrum)
15 Mart Cumartesi:
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA (Kadir Has)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Cuma:
16.00 Bandırma Bordo Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
15 Mart Cumartesi:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Pizzabulls Co Basket (Bodrum)
15.00 Finalspor-İstanbul Ankaspor (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Trabzonspor-OGM Ormanspor (Hayri Gür)
17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
16 Mart Pazar:
13.00 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy OSB)
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)
17.00 Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)
17 Mart Pazartesi:
16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
15 Mart Cumartesi:
15.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atataürk Karşıyaka)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka)
20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Basket Divissa (Ülker)
16 Mart Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan (Sinan Erdem)
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkim (Ankara)
18.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
20.30 Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)
17 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Cuma:
15.00 Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza (Metro Enerji)
15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın (Bodrum)
15 Mart Cumartesi:
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA (Kadir Has)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Cuma:
16.00 Bandırma Bordo Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
15 Mart Cumartesi:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Pizzabulls Co Basket (Bodrum)
15.00 Finalspor-İstanbul Ankaspor (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Trabzonspor-OGM Ormanspor (Hayri Gür)
17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
16 Mart Pazar:
13.00 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy OSB)
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)
17.00 Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)
17 Mart Pazartesi:
16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)