Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta maçları oynanacak.

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Basketbolda haftanın programı
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14 Mart 2025 14:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15 Mart Cumartesi:

15.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atataürk Karşıyaka)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka)

20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Basket Divissa (Ülker)

16 Mart Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkim (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

20.30 Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

17 Mart Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Cuma:

15.00 Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza (Metro Enerji)

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın (Bodrum)

15 Mart Cumartesi:

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA (Kadir Has)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Cuma:

16.00 Bandırma Bordo Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

15 Mart Cumartesi:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Pizzabulls Co Basket (Bodrum)

15.00 Finalspor-İstanbul Ankaspor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Trabzonspor-OGM Ormanspor (Hayri Gür)

17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16 Mart Pazar:

13.00 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy OSB)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)

17 Mart Pazartesi:

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)

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