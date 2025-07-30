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Başkan rest çekti, Gedson ayrıldı

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya bonuslarla birlikte 25 milyon euro'ya transfer olan Gedson Fernandes'in ayrılığının asıl sebebinin Portekizlinin zam talebine Serdal Adalı'nın verdiği yanıt olduğu öğrenildi.

calendar 30 Temmuz 2025 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başkan rest çekti, Gedson ayrıldı
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in, 20+5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transferinin asıl sebebi belli oldu.

Üç sezondur Beşiktaş formasını terleten Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro maaş alıyordu. Yeni transfer Orkun Kökçü ve takımın önemli isimlerinden Rafa Silva'nın daha fazla maaş almasına Gedson'dan tepki gelmişti. Bu sorunlar dolayısı ile sezon başında isteksiz görünen Gedson, menajerine transferi ile ilgili tam yetki verdi.

BEŞİKTAŞ KALAN PAYI DA ALDI


26 yaşındaki oyuncu menajerine "Artık yaşlanıyor, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa Beşiktaş'ta kalamam" dedi.

Gedson'un menajeri başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun taleplerini iletirken Serdal adalı Adalı "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz" diyerek sert bir restte bulundu.

Bunun üzerine Portekizli oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı ve Beşiktaş tesislerden ayrıldı, daha sonra da uzun süredir kendisine talip olan ve 3.5 milyon euro maaş teklif eden Spartak Moskova'ya "evet" dedi.

Beşiktaş da yaşanan gelişmeler üzerine Benfica ile masaya oturdu ve Gedson'un kalan payını Benfica'dan 10 milyon euro karşılığında satın aldı.

BENFICA DAHA KARLI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı için Rus ekibi ile 20+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak Gedson'dan asıl karlı çıkan Portekiz ekibi Benfica oldu.

Temmuz 2022 tarihinde Gedson'u Beşiktaş'a 6 milyon euro karşılığında satan Benfica, daha öncesinde Portekizli oyuncuyu 4.5 milyon euro'ya Tottenham'a ve 500 bin euro'ya da Galatasaray'a kiralamıştı. Benfica, bu transferler ile birlikte Gedson'dan toplamda 21 milyon euro kazanmış oldu.

Beşiktaş ise Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya 20+5 milyon karşılığında satmış olsa bile bu transferde harcadığı toplam 16 milyon euro yüzünden maksimum 9 milyon euro değerinde bir kar yapabilecek.

 
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