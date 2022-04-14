Başkan Acun Ilıcalı, sahaya indi!

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alması nedeniyle futbol camiasında geniş bir yankı uyandıran yapımcı Acun Ilıcalı, takımına geniş vakit ayırmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın satın almasının ardından iyi bir grafik yakalayan Hull City, son haftalardaki mağlubiyetlerini sonlandırarak, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
ILICALI: TEK İSTEDİĞİM ŞEY BAŞARI
Gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı, "Takımı hayal ettiğimiz yere götüreceğimiz konusunda iyimserim. Taraftarla yeni bir dönemi bekliyordu ve onları mutlu etmek için buradayım. Omuzlarımızda büyük bir yük var. Sadece iş için burada değilim. Zaten bir işim var. Buraya para kazanmak için de gelmedim. Tek istediğim şey başarı.
Benim motivasyonum başarı. Ne kadar çok motive olursanız, başarı da o kadar çok olur. Gelecek sezon için konsantre olmamız gerekiyor. Bu sezonu bir hazırlık süreci gibi düşünüyorum. Sezon ortasında takımı devraldık. Genç ve tecrübesiz bir takımız. Şu ana kadar harika bir iş yaptık ve güvenli bölgeye yakınız. Ancak gelecek sezon daha çok şey yapmamız ve tüm kapasitemizi göstermemiz gerekiyor." dedi.
HULL CİTY BENİM YENİ İŞİM
Acun Ilıcalı ayrıca şunları söyledi: "Burada 5-6 gün kalamıyorum çünkü yeterli vaktim yok. Sadece burada değil, herhangi bir yerde uzun süre kalamıyorum. Benim otelim, uçağım. Televizyonda başarabileceğim her şeyi başardım. Hull City ise benim yeni işim, hobim ve motivasyon kaynağım. Bu takım için hayatımda büyük bir boşluk yarattım. Çocuklar oyun oynarken asla sıkılmaz. Hayatımı bir oyun yaptım ve sürekli keyif alıyorum. Futbol benim hayatım. Fenerbahçe'nin maçlarını, Dünya Kupasını ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaları sürekli takip ediyorum."
BAŞKAN SAHAYA İNDİ
Kötü gidişatın ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilirken, Ilıcalı işe daha yeni başladıklarını ve zaman gerektiğini ifade etmişti. Ilıcalı son olarak yeşil sahaya inerek futbolcularıyla maç yaptı.
PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Normal zamanda da futbol oynamayı seven Ilıcalı'nın futbolcuları karşısında da iyi bir performans sergilediği görüldü. Takımın bu eğlenceli anları, kulübün resmi sayfasından paylaşıldı.
ILICALI: TEK İSTEDİĞİM ŞEY BAŞARI
Gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı, "Takımı hayal ettiğimiz yere götüreceğimiz konusunda iyimserim. Taraftarla yeni bir dönemi bekliyordu ve onları mutlu etmek için buradayım. Omuzlarımızda büyük bir yük var. Sadece iş için burada değilim. Zaten bir işim var. Buraya para kazanmak için de gelmedim. Tek istediğim şey başarı.
Benim motivasyonum başarı. Ne kadar çok motive olursanız, başarı da o kadar çok olur. Gelecek sezon için konsantre olmamız gerekiyor. Bu sezonu bir hazırlık süreci gibi düşünüyorum. Sezon ortasında takımı devraldık. Genç ve tecrübesiz bir takımız. Şu ana kadar harika bir iş yaptık ve güvenli bölgeye yakınız. Ancak gelecek sezon daha çok şey yapmamız ve tüm kapasitemizi göstermemiz gerekiyor." dedi.
HULL CİTY BENİM YENİ İŞİM
Acun Ilıcalı ayrıca şunları söyledi: "Burada 5-6 gün kalamıyorum çünkü yeterli vaktim yok. Sadece burada değil, herhangi bir yerde uzun süre kalamıyorum. Benim otelim, uçağım. Televizyonda başarabileceğim her şeyi başardım. Hull City ise benim yeni işim, hobim ve motivasyon kaynağım. Bu takım için hayatımda büyük bir boşluk yarattım. Çocuklar oyun oynarken asla sıkılmaz. Hayatımı bir oyun yaptım ve sürekli keyif alıyorum. Futbol benim hayatım. Fenerbahçe'nin maçlarını, Dünya Kupasını ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaları sürekli takip ediyorum."
BAŞKAN SAHAYA İNDİ
Kötü gidişatın ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilirken, Ilıcalı işe daha yeni başladıklarını ve zaman gerektiğini ifade etmişti. Ilıcalı son olarak yeşil sahaya inerek futbolcularıyla maç yaptı.
PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Normal zamanda da futbol oynamayı seven Ilıcalı'nın futbolcuları karşısında da iyi bir performans sergilediği görüldü. Takımın bu eğlenceli anları, kulübün resmi sayfasından paylaşıldı.