Başkan Acun Ilıcalı, sahaya indi!

ILICALI: TEK İSTEDİĞİM ŞEY BAŞARI

BAŞKAN SAHAYA İNDİ

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alması nedeniyle futbol camiasında geniş bir yankı uyandıran yapımcı Acun Ilıcalı, takımına geniş vakit ayırmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın satın almasının ardından iyi bir grafik yakalayan Hull City, son haftalardaki mağlubiyetlerini sonlandırarak, yeniden çıkışa geçmek istiyor.Gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı," dedi.Acun Ilıcalı ayrıca şunları söyledi:Kötü gidişatın ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilirken, Ilıcalı işe daha yeni başladıklarını ve zaman gerektiğini ifade etmişti. Ilıcalı son olarak yeşil sahaya inerek futbolcularıyla maç yaptı.Normal zamanda da futbol oynamayı seven Ilıcalı'nın futbolcuları karşısında da iyi bir performans sergilediği görüldü. Takımın bu eğlenceli anları, kulübün resmi sayfasından paylaşıldı.