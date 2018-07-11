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Bask basını duyurdu: "Galatasaray'a daha yakın"

Bask yerel basını, Galatasaray'ın transferde Real Sociedad ile rakip olduğu ve Angel Romero transferinin İspanyol ekibi adına zorlaştığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bask basını duyurdu: 'Galatasaray'a daha yakın'
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11 Temmuz 2018 16:42
Galatasaray'ın Angel Romero transferinde Real Sociedad ile karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

İspanya'da Bask yerel basınında çıkan haberlerde; Real Sociedad'ın Paraguaylı forvet Angel Romero'yu Corinthians'tan transfer etmek istediği ancak Galatasaray'ın ilgisinin bu transferi İspanyollar adına zorlaştırdığı belirtildi. Galatasaray'ın sunduğu teklifin şu an Corinthians'ın masasında olduğu, Sociedad'ın da önümüzdeki günlerde Romero için harekete geçeceği bilgisi verildi.

Angel Romero da transfer iddialarını doğrularken, "Kulüp kabul ederse ve her şey benim kararıma kalırsa, ailemle biraraya geleceğiz ve hep birlikte bir karar vereceğiz." yorumunu yaptı.

ANGEL RODRIGO ROMERO VILLAMAYOR KİMDİR?

26 yaşındaki Paraguaylı kanat / forvet Angel Romero, futbola ikiz kardeşi Oscar ile birlikte Cerro Porteno'da başladı. Cerro Porteno formasıyla 2011'de ilk maçına çıkan Angel Romero, 57 maçta attığı 19 gol sonrası Brezilya'nın ünlü takımlarından Corinthians'a, 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Corinthians ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Paraguaylı yıldız, şu ana kadar oynadığı 112 maçta 13 gol atıp 13 asist yaptı. Paraguay Milli Takım formasını 2013'ten bu yana terleten Romero, 13 maçta 2 gol attı.

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