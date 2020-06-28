Başakşehir'de üç oyuncu cezalı

Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, sarı kartlarla, Visca ise gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
Başakşehir'de üç oyuncu cezalı
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28 Haziran 2020 21:45
Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede iki oyuncusunu sarı kart, bir oyuncusunu ise kırmızı kart nedeniyle kaybetti.

Ev sahibi ekipte Aleksic 15. dakikada, Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 85. dakikasında 2. sarı kartını gören Visca da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Üç oyuncu, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları mücadelede forma giyemeyecek.



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