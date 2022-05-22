Başakşehir - Trabzonspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Başakşehir - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacak.Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, OkakaUğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, CorneliusMedipol Başakşehir'de sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek.Trabzonspor'da Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Peres, Denswil ile cezalı Hamsik kadroda yer almayacak.Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puanı elde edecek.Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puanı toplayan Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor için sahaya çıkacak.Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.