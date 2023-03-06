Başakşehir'in rakibi sahasında kazandı!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Gent, ligde konuk ettiği Anderlecht'i 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in rakibi sahasında kazandı!
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06 Mart 2023 00:03
Belçika 1. Futbol Ligi'nin (Pro Lig) 28. hafta karşılaşmasında Gent, Ghelamco Arena'da Andertlecht'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Gent, 57. dakikada Nijeryalı oyuncusu Gift Emmanuel Orban'ın ayaından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Anderlecht'te Amadou Diawara, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 45'e çıkaran Gent, ligde 5. sırada yer aldı. 36 puanlı Anderlecht ise 10. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Gent'e 9 Mart Perşembe günü konuk olacak.

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