Başakşehir'in konuğu Konyaspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
RAMS Başakşehir ligde çıktığı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
RAMS Başakşehir ligde çıktığı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.