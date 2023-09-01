Başakşehir'in konuğu Konyaspor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in konuğu Konyaspor
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01 Eylül 2023 14:04
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

RAMS Başakşehir ligde çıktığı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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