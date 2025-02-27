Başakşehir, 2 kart farkla kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'ndan oynanan maç golsüz sona erdi.



0-0 biten maçın ardından 5 puana ulaşan ve Galatasaray ile puanı, averajı, attığı golü eşit olan Başakşehir ise fair-play puanı daha düşük olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) 3. sırada yer aldı ve elendi.



Eyüpspor, 4 puanla kupaya veda etti.



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